Lothar Matthäus übergibt Schale an Bayern-Kapitän Manuel Neuer

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus durfte Bayern-Kapitän Manuel Neuer die Schale für die siebte Meisterschaft in Folge übergeben.

Um 17.37 Uhr hat Kapitän Manuel Neuer von Bayern München aus den Händen von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Schale für die siebte deutsche Meisterschaft in Folge und die 29. des Rekordtitelträgers insgesamt erhalten.

Neuer und Co. stemmten die Trophäe im rot-weißen Konfettiregen in die Höhe, es war die erste Münchner Meisterschaft in der 2005 eingeweihten Allianz Arena. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert überreichte die Meistermedaillen.

: Ribery und Robben treffen noch einmal

Zuvor hatte sich der FC Bayern durch ein 5:1 (1:0) gegen den Titel mit 78 Punkten gesichert. Auch die Altstars Franck Ribery und Arjen Robben trugen bei ihrem Abschied in der Allianz Arena noch einmal je einen Treffer zum Erfolg bei. Für Ribery war es die neunte Meisterschaft mit den Bayern (Bundesligarekord), für Robben die achte.

Der von den Fans gefeierte Niko Kovac holte nach Franz Beckenbauer als erst zweiter Münchner den Titel als Spieler und Trainer. In der Südkurve war kurz vor Spielende ein Banner pro Kovac - und gegen Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zu sehen. "Jeder beim FC Bayern muss liefern", wurde Rummenigge darauf zitiert, dazu der Nachsatz: "Titel oder großer Name? Fuck FC Hollywood!" Rummenigge hatte Kovac mit diesem Satz zuletzt wiederholt eine Jobgarantie verweigert.