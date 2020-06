Lothar Matthäus: "Er ist der beste deutsche Spieler zum jetzigen Zeitpunkt"

Welcher deutsche Spieler hat in dieser Spielzeit am meisten überzeugt? Für Ex-Bayern-Spieler Lothar Matthäus eine klare Sache.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich bezüglich des seiner Meinung nach besten deutschen Spielers der Saison 2019/20 festgelegt.

"Joshua Kimmich ist ja schon seit Jahren ein Stammspieler bei Bayern, ein Führungsspieler bei Bayern, ein wichtiger Spieler auch bei der Nationalmannschaft", sagte Matthäus über den 25-Jährigen im Podcast von Sky Sport und ergänzte: "Deswegen würde ich sagen, er ist der beste deutsche Spieler zum jetzigen Zeitpunkt."

Havertz? Kimmich hat laut Matthäus das bessere "Gesamtpaket"

Zwar habe auch Bayer Leverkusens Kai Havertz "in der Rückrunde ganz sicher sensationell gespielt", so Matthäus. Trotzdem ist sich der 59-Jährige sicher: "Wenn man das Gesamtpaket sieht, würde ich Joshua Kimmich sogar noch ein bisschen über ihn stellen."

Kimmich stand in dieser Saison bislang in 44 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Platz und war dabei an 17 Toren direkt beteiligt (fünf Treffer, zwölf Assists).