Lothar Matthäus zu Cristiano Ronaldo: "Denkmal geht nicht kaputt"

Für seinen Wechsel nach Saudi-Arabien ist Cristiano Ronaldo von vielen kritisiert worden. Lothar Matthäus hat eine andere Meinung.

WAS IST PASSIERT? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht nach dem umstrittenen Wechsel des früheren Weltfußballers Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien dessen Erbe nicht in Gefahr.

WAS WURDE GESAGT? "Sein Denkmal geht durch diesen Wechsel nicht kaputt. Dafür hat er viel zu viel erreicht in den letzten 15 Jahren", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne "So sehe ich das".

Ganz ohne Folgen bleibe der letzte Abschnitt der zuletzt ins Stocken geratenen Karriere des 37 Jahre alten Portugiesen allerdings nicht. "So wie Messi durch die Weltmeisterschaft noch mal an Bewunderung und Respekt hinzugewonnen hat, so hat CR7 bei diesem Turnier einiges davon eingebüßt. Bei Manchester United saß er nur noch auf der Bank und für Portugal war es genauso", äußerte Matthäus.

Aus finanzieller Sicht würde er den Wechsel allerdings "verstehen, nötig hatte er es jedoch nicht". Während seiner Zeit bei Al-Nassr könnte Ronaldo "sich jetzt dort um seine Familie kümmern und ein bisschen Show machen".

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

imago images

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo hatte kurz vor dem Jahreswechsel seinen ablösefreien Transfer zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien bekanntgegeben. Ende November war sein Vertrag bei Manchester United nach einem brisanten Interview, in dem er den Klub und Trainer Erik ten Hag scharf kritisiert hatte, aufgelöst worden.