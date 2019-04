Lothar Matthäus über Bayern-Wandel: "Qualität der legendären Flügelzange wird nicht mehr vermisst"

Für Lothar Matthäus ist die Wachablösung auf den Flügelpositionen in München abgeschlossen. Außerdem sieht er den FC Bayern als Favorit im Titelkampf.

Lothar Matthäus ist davon überzeugt, dass der "den Umbruch auf den Flügeln endgültig vollzogen" hat. Kingsley Coman und Serge Gnabry seien in "die riesengroßen Fußstapfen" von Arjen Robben und Franck Ribery getreten, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner wöchentlichen Kolumne "So sehe ich das" bei skysport.de.

"Kovac hat es heimlich, still und leise geschafft, dass man die Qualität der legendären Flügelzange nicht mehr vermisst", so Matthäus, beide seien "schnell, dribbelstark und torgefährlich". Den Altmeistern, die ihre Bayern-Karriere im Sommer beenden, wünsche er, dass sie den "Abschied bekommen, den sie sich so verdient haben".

FC Bayern konzentrierter und selbstbewusster als

Im Kampf um die Deutsche Meisterschaft sieht Matthäus die Bayern vor Verfolger Borussia Dortmund. Der Rekordmeister scheine "im Endspurt fokussierter, konzentrierter und vor allem selbstbewusster zu sein. Sie können mit dem nun aufkommenden Druck besser umgehen", schrieb der 51-Jährige.

Eine Schwierigkeit muss der FC Bayern noch überwinden, sagte Matthäus, und zwar "das Spiel in Leipzig als Stolperstein". Die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet wirke hingegen "körperlich müde" und habe das straffere Restprogramm.