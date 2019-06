Loris Karius, der im Champions-League-Finale der letzten Saison noch zur tragischen Figur geworden war, hat dem auf Twitter zum Gewinn der Königsklasse gratuliert.

"Glückwunsch, LFC. Sehr glücklich für alle im Verein und für die Fans. Ihr habt es verdient", schrieb der 25-Jährige, der noch bis Sommer 2020 von Liverpool an Besikas ausgeliehen ist, nach dem 2:0-Erfolg der Reds gegen Tottenham.

Karius war dem Finale trotz Einladung des Vereins ferngeblieben, aus Angst, zu sehr in den Fokus zu rücken. Bei der 1:3-Niederlage gegen im letzten Jahr hatte der Torhüter gleich zweifach gepatzt.

Congrats, @LFC . Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this.