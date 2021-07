Am 1. Spieltag der Regionalliga Nordost empfängt Lok Leipzig den BFC Dynamo zum alten DDR-Klassiker. Hier gibt es die Infos zum Spiel.

Der 1. FC Lok Leipzig trifft am 1. Spieltag der Regionalliga Nordost auf den BFC Dynamo. Anpfiff im Bruno-Plache-Stadion ist heute um 16 Uhr.

In der DDR-Oberliga gehörte diese Begegnung vor allem in den 1980er-Jahren zu den Klassikern. In der Saison 1985/86 kam es im direkten Duell sogar zu einer fußballhistorischen Szene, dem "Schand-Elfmeter von Leipzig", der dem damals von der Stasi unterstützten Berliner Klub zum Sieg verhalf und sich später als titelentscheidend herausstellen sollte.

Heute gehören beide Klubs zu den Aushängeschildern der Regionalliga Nordost, wenngleich beide Fanlager immer wieder mit gewalttätigen und teilweise auch rechtsextremen Ausfällen negative Schlagzeilen schreiben. Sportlich haben sich beide auch für die 1. Runde des DFB-Pokals in dieser Saison qualifiziert, jedoch ist die Teilnahme des BFC nach dem Einspruch eines Oberligisten juristisch noch nicht rechtskräftig.

1. FC Lok Leipzig vs. BFC Dynamo heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FC Lok Leipzig vs. BFC Dynamo WETTBEWERB Regionalliga Nordost | 1. Spieltag ORT Bruno-Plache-Stadion | Leipzig ANSTOSS 16 Uhr GRÖSSTE ERFOLGE Lok Leipzig: 5x DDR-Pokalsieger | Europapokalfinale 1987

1. FC Lok Leipzig vs. BFC Dynamo heute live sehen: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Seit November vergangenen Jahres stand der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost aufgrund der Corona-Pandemie still. Ihr seid entsprechend heiß auf das Spiel heute, habt aber keine Ahnung, wo die Partie gezeigt wird? Dann helfen wir Euch gerne weiter. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr, wer Lok Leipzig gegen den BFC Dynamo heute überträgt.

1. FC Lok Leipzig vs. BFC Dynamo: So wird die Regionalliga übertragen

Anders als in den zwei Bundesligen durch die DFL oder in der 3. Liga durch den DFB gibt es bei den fünf Regionalligen keine zentrale TV-Vermarktung. Jedoch bestehen natürlich Verträge zwischen TV-Sendern und den einzelnen Regionalverbänden.

Für die Regionalliga Nordost haben sich der MDR und der RBB bis einschließlich der Saison 2024/25 weitreichende Live- und Nachverwertungsrechte gesichert. Wenn also Spiele der Regionalliga Nordost im Free-TV gezeigt werden, dann auf einem dieser beiden Sender. Doch wo wird das Spiel heute übertragen?

Etwa 50 Lok-Fans beteiligten sich auch gestern wieder am Arbeitseinsatz im Bruno-Plache-Stadion. Großflächig wurde dem Unkraut im Stadionrund zu Leibe gerückt und die Hecken im Eingangsbereich und an der Geschäftsstelle in Form gebracht.



Vielen Dank! 😍#fußballpur #lokleipzig pic.twitter.com/YzFperRXk1 — 1. FC Lok Leipzig (@1fclokleipzig) July 18, 2021

1. FC Lok Leipzig vs. BFC Dynamo heute: Die Übertragung im Free-TV im MDR

Die Antwort: Lok Leipzig gegen den BFC Dynamo läuft heute im MDR. Der Mitteldeutsche Rundfunk beginnt mit seiner bekannten Sendung "Sport im Osten" pünktlich zum Anpfiff um 16 Uhr mit der Übertragung.

1. FC Lok Leipzig vs. BFC Dynamo heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Ihr könnt das Spiel nicht von zu Hause aus sehen? Dann habt Ihr die Möglichkeit, auf das LIVE-STREAM-Angebot des MDR zurückzugreifen. Denn das Spiel ist nicht nur im linearen Fernsehen zu empfangen, sondern von überall dort, wo Ihr Internetzugriff habt.

Der MDR zeigt das Spiel für alle, die am Computer sitzen, auf der Homepage von "Sport im Osten". Wer das Spiel lieber mit einem mobilen Endgerät schauen möchte, dem sei die "Sport im Osten"-App ans Herz gelegt, die es in allen gängigen Appstores kostenlos zum Herunterladen gibt.

Zudem kann das Programm des MDR auch über die Mediathek der ARD verfolgt werden, die es ebenfalls als Browser-Version sowie als App für mobile Geräte gibt.

1. FC Lok Leipzig vs. BFC Dynamo heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht. Ihr bekommt sie dann schnellstmöglich hier nachgeliefert.