Löw gibt ungewöhnliche Startelf-Garantie: "Serge Gnabry spielt immer"

Bundestrainer Joachim Löw lässt sich vor dem EM-Quali-Spiel gegen die Niederlande in die Karten schauen und gibt Serge Gnabry eine Stammplatzgarantie.

Bundestrainer Joachim Löw hat Stürmer Serge Gnabry vor dem richtungsweisenden EM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) in Hamburg gegen die eine ungewöhnliche Startelf-Garantie ausgesprochen. "Serge Gnabry spielt", sagte Löw, und fügte mit einem Schmunzeln an: "Serge Gnabry spielt immer. Er ist für den Gegner schwer zu greifen."

Löws Aussage erinnerte an den Spruch von Louis van Gaal, der als Trainer von Rekordmeister Bayern München einst gesagt hatte: "Thomas Müller spielt immer!"

DFB-Team: Löw forciert Umbruch und verbessert Gnabrys Perspektive

Pikanterweise hatte Löw für den nach dem WM-Debakel eingeleiteten Umbruch unter anderem Müller aussortiert, um Spielern wie Gnabry mehr Spielanteile und Verantwortung zu geben.