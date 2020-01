Löw sieht Nübel-Wechsel zum FC Bayern kritisch: "Weiß nicht, ob das nützlich ist"

Alexander Nübel wechselt im Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 zu Bayern München. Bundestrainer Joachim Löw sieht den Wechsel des Torhüters kritisch.

Bundestrainer Joachim Löw sieht den Wechsel von Torhüter Alexander Nübel (23) vom Bundesligisten Schalke 04 zu Rekordmeister Bayern München kritisch.

"Grundsätzlich bin ich ein Befürworter davon, dass junge Spieler so viele Spielanteile wie möglich bekommen. So können sie sich besser entwickeln", sagte Löw am Dienstag beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL): "Wenn ein Spieler mit 20, 21 Jahren zwei oder drei Jahre auf der Bank sitzt, weiß ich nicht, ob das nützlich ist."

Bayern München: Alexander Nübel wird die Nummer zwei hinter Manuel Neuer

Nübels Wechsel nach München zum 1. Juli war zu Jahresbeginn offiziell geworden. Der Keeper hatte das Angebot der Königsblauen zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen.

Bei den Bayern muss Nübel wahrscheinlich dem deutschen Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer den Vortritt lassen.