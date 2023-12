"Müssen Lösungen finden": Thomas Tuchel fordert Winter-Transfers beim FC Bayern München

Der Bayern-Kader wird im Januar durch den Afrika- und den Asien-Cup noch kleiner. Deshalb müssen laut Trainer Tuchel Lösungen her.

WAS IST PASSIERT? Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München blickt der Anfangsphase der Bundesliga-Rückrunde mit Sorgen entgegen - und hofft auf Verstärkungen im Winter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Aufgrund des Asien- und Afrika-Cups im Januar und Februar werden den Münchnern der aktuell verletzte Noussair Mazraoui, Min-Jae Kim und Eric Maxim Choupo-Moting fehlen.

WAS WURDE GESAGT? "Stellen Sie sich vor, die zwei (Kim und Choupo-Moting) hätten gegen Stuttgart gefehlt. Dann weiß ich nicht, ob es möglich gewesen wäre, diese Leistung zu bringen. Dann wären wir mit zwölf Spielern angereist", sagte Tuchel bei der Pressekonferenz vor dem letzten Bundesligaspiel des Jahres gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch (20.30 Uhr).

"Wenn wir seriös eine Saison planen, wissen wir über diese Dinge Bescheid. Das ist Thema zwischen mir und Christoph Freund, nicht zwischen mir und der Mannschaft", sagte Tuchel. Sprich: Der Trainer, der seinen Kader bekanntlich ohnehin für sehr dünn hält, wünscht sich angesichts der anstehenden Turniere Verstärkungen im Winter. Freund hat sein Amt als Sportdirektor beim FC Bayern erst am 1. September 2023, und damit nach der Sommer-Transferperiode angetreten, er hatte daher keine Möglichkeit, bereits im Sommer die Saison des deutschen Rekordmeisters zu planen. Allein deswegen können Tuchels Aussagen nicht als Kritik am Sportdirektor interpretiert werden. Nun sieht der Coach ihn aber in der Pflicht.

Tuchel weiter: "Es gibt eine Abstellungspflicht. Die Spieler spielen gerne diese Turniere. Das ist schon immer sehr unglücklich in der Saison. Die Situation ist sehr komisch, aber schon immer so - wir müssen Lösungen finden. Wir werden das nicht als Entschuldigung nehmen. Das betrifft bei uns fünf Spiele. Man kann nicht sagen: Irgendwie werden wir da schon durchkommen. Das sind 15 Punkte, die wir alle haben wollen. Dazu müssen wir einen konkurrenzfähigen Kader haben. Daher ist das bei uns ein Thema, das aufzufangen." Zumindest eine kleine Anspielung an die Reaktion von FCB-CEO Jan-Christian Dreesen? Der hatte nach dem denkwürdigen Deadline Day, an dem der FC Bayern zwar noch Spieler abgab, aber niemanden mehr hinzuholte, sinngemäß gesagt, dass Tuchel in der Hinrunde nun eben kreative Lösungen einfallen müssten, das sei schließlich sein Job.