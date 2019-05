Liverpools Alisson euphorisiert über Barcelona-Wunder: "Werde ich meinen Kindern und Enkeln erzählen"

Liverpools Alisson schwärmt zwei Wochen nach dem Sieg gegen Barca weiterhin von dem Spiel. Nun gelte es allerdings, den Blick aufs Finale zu richten.

Liverpool-Torwart Alisson ist weiterhin vom Sieg gegen Barcelona euphorisiert. "Diese Erinnerung werde ich für immer haben", frohlockte er bei UEFA.com, knapp zwei Wochen nach dem denkwürdigen Champions-League-Halbfinale. Nach einer 0:3-Niederlage im Hinspiel konnten sich die Reds von Trainer Jürgen Klopp noch dank eines 4:0-Sieges im Rückspiel durchsetzen.

"Es ist eine Geschichte, die ich meinen Kindern und Enkeln erzählen werde", behauptete der Brasilianer. Auch er hatte großen Anteil am Finaleinzug des : Durch mehrere starke Paraden bewahrte der 26-Jährige seine Mannschaft vor dem Königsklassen-Aus.

Gründe für das Weiterkommen gab es dem Torhüter zufolge mehrere: "Wir haben es geschafft durch Gottes Segen, durch die Arbeit, die wir investiert haben, unseren Willen und die Unterstützung von den Fans, die in dieser Nacht unglaublich war." Alisson selbst hatte im April 2018 diese Unterstützung in Liverpool gespürt, als er im letztjährigen Halbfinale der mit der zu Gast an der Anfield Road war – und fünf Tore kassierte.

FC Liverpool: Am 1. Juni steigt für Alisson, Klopp und Co. das Finale gegen Tottenham

Der Einfluss der Fans ist laut Alisson enorm wichtig: "Sie üben eine Menge Druck auf den Gegner aus, dann ist es nicht einfach, gegen unser Team zu spielen." Angepeitscht von den Liverpool-Fans schaffte es das Team von Jürgen Klopp, den 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel zu drehen, Georginio Wijnaldum und Divock Origi schoßen die Reds mit jeweils zwei Treffern ins Finale in Madrid.

Trotz des andauernden Hochgefühls richtet der Nationalspieler den Blick nun nach vorne: "Ich hoffe nur, dass wir, so Gott es will, diese Geschichte zu Ende bringen können und den Titel holen." Am 1. Juni steht für Liverpool das Endspiel der Champions League gegen Tottenham an, im rein englischen Finale könnten die Reds dann den ersten internationalen Triumph seit 2005 feiern.