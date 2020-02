Ex-Liverpooler Paul Ince über Virgil van Dijk: "Wenn Barca oder Real anklopfen, ist es schwer abzusagen"

Ex-Liverpool-Spieler Paul Ince hat den Tabellenführer der Premier League mit Blick auf Virgil van Dijk vor der Finanzstärke spanischer Klubs gewarnt.

Ex-Reds-Profi Paul Ince hat den vor den finanziellen Möglichkeiten von und dem gewarnt. Er sieht auf den Tabellenführer der englischen Premier League die Gefahr zukommen, Innenverteidiger Virgil van Dijk an die Konkurrenz zu verlieren.

"Man wird ein Opfer seines eigenen Erfolgs", sagte Ince, der zwischen 1997 und 1999 selbst für den Verein spielte, dem Liverpool Echo: "Wenn man viele tolle Sachen wie Liverpool macht, werden andere Vereine wie der FC Barcelona oder Real Madrid darauf aufmerksam."

2018 hatte Liverpool diese Erfahrung machen müssen, als Philippe Coutinho für teures Geld nach Barcelona wechselte: "Es geht darum, die besten Spieler in Liverpool zu halten", so Ince, der hinzufügte: "Wir haben bei ihm gesehen, dass plötzlich Vereine wie Barcelona kommen und die Spieler gehen."

Ince über van Dijk: Es wäre schwer, Barca oder Real Madrid abzusagen

Mit Blick auf van Dijk, der von der UEFA als bester Abwehrspieler der letzten Saison ausgezeichnet wurde, befürchtet Ince eine ähnliche Entwicklung: "Wird auch jemand für van Dijk kommen? Wenn Barcelona oder Real Madrid anklopfen, ist es schwer abzusagen."

Nach dem Gewinn der müsse Liverpool deshalb die Erfolge der letzten Jahre bestätigen: "Was sie tun, die Spieler und Jürgen Klopp, ist klasse, aber große Teams gewinnen Jahr für Jahr Trophäen", so der 52-Jährige: "Wir müssen in ein paar Jahren zurückblicken und schauen, was sie erreicht haben, um sagen zu können, dass es eine große Liverpooler Mannschaft war."