Liverpool-Verteidiger Andy Robertson bereut Attacke auf Lionel Messi

Im CL-Halbfinalrückspiel zwischen Liverpool und Barcelona gerieten Andy Robertson und Lionel Messi aneinander. Eine Szene, die der Schotte bereut.

Linksverteidiger Andy Robertson vom hat in einem Gespräch mit der Daily Mail zugegeben, dass er jene Szene aus der ersten Minute des Halbfinal-Rückspiels gegen den in der vergangene Saison, in der er sich mit Lionel Messi angelegt hatte, bereut.

"Wenn ich zurückschaue, bereue ich nichts wirklich, denn ich denke, das sind Erfahrungen, die einen wachsen lassen. Aber diesen Moment mit Messi bereue ich", erklärte der 25-jährige schottische Nationalspieler. "Ich sehe das nicht gerne. Als ich die Szene im Nachhinein gesehen habe, war ich enttäuscht."

Liverpool gegen Barca: Robertson attackierte auf dem Rasen sitzenden Messi

Was war passiert? Messi ging nach einem Sprintduell mit Robertson kurz vor dem Strafraum der Reds zu Boden. Obwohl Fabinho den Ball sauber abgegrätscht hatte, beschwerte sich Messi – sehr zum Missfallen von Robertson, der dem auf dem Rasen sitzenden Barca-Star dabei ordentlich den Kopf rasierte.

"Ich bereue es, das bin nicht ich", so Robertson. "Ich habe nichts als Respekt für ihn und Barcelona, aber wir gingen mit der Einstellung in das Spiel, dass wir 0:3 hinten lagen. Wir brauchten ein Wunder, etwas Besonderes und wenn es nur die Kleinigkeit war, den besten Spieler der Welt daran zu hindern, sein volles Potenzial abzurufen."

Liverpool schaffte das Wunder am Ende tatsächlich und holte die 0:3-Pleite gegen Barcelona mit einem 4:0 im Rückspiel sensationell auf, ehe man sich am Ende im Finale mit 2:0 gegen Premier-League-Konkurrent durchsetzen konnte.