Liverpool-Trainer Jürgen Klopp: Darum hakt es bei Bayern noch

Jürgen Klopp sieht die Probleme der Bayern auch im Weggang von Robert Lewandowski begründet. Von Sadio Mané ist er immer noch voll überzeugt.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sieht die aktuellen Probleme des FC Bayern München in der Bundesliga, als man vor dem Spiel gegen Leverkusen (4:0) in vier Partien in Folge sieglos war, auch im Weggang von Robert Lewandowski begründet.

"Man hatte den Fixpunkt im Weltfußball vorne drin: Robert Lewandowski. Der hat Tore aus Chancen gemacht, die waren gar keine", erklärte Klopp bei Sky. "Am Ende gewinnst du 4:0, weil Lewy das 1:0 gemacht hat aus einem Moment, wo gar keine Torchance da war. Das wird einfach vergessen."

Zuletzt gab es vor allem Kritik an der Effektivität der Bayern, oftmals wurden zu viele gute Chancen liegengelassen. Auch von Sadio Mané, der bislang noch nicht die erhoffte Verstärkung war. Doch Klopp glaubt fest an den Durchbruch seinen Ex-Schützlings, der im Sommer von Liverpool nach München gewechselt war.

"Sadio ist ein überragender Spieler. Das haben in München auch alle schonmal gesehen. Er ist absolute Weltklasse", so Klopp, der sich sicher ist, dass Mané seine Leistungen noch abrufen wird. "Das tut er immer. Nicht jede Woche, das macht keiner. Aber in extrem großer Häufigkeit. Alles wird gut."

Sadio Mané bei Bayern: "Es ist nicht leicht"

Mané hatte bei UEFA.com zuletzt selbst zugegeben, dass er noch Probleme in München hat. "Es ist nicht leicht, von einem Klub zu einem anderen zu wechseln. Ich habe acht tolle Jahre in England verbracht, sechs in Liverpool nach zwei in Southampton, und jetzt bin ich in einem neuen Land", erklärte er.

Dennoch bleibt der 30-Jährige entspannt. "Es ist nicht leicht, weil sich auf einmal so viel verändert – die Leute, Training, alles", führte er weiter aus. "Ich muss mich anpassen. Ich wusste das, das war keine Überraschung. Es läuft genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte."