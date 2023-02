Liverpool denkt angeblich an Tausch von Luis Díaz und Milans Rafael Leão

Der FC Liverpool plant angeblich im Sommer einen großen Umbruch: In der Offensive soll es angeblich zu einem Tausch kommen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool denkt angeblich über einen Tausch-Deal nach, um Milans Rafael Leão an die Anfield Road zu holen. Das berichtet Calciomercatoweb. Demzufolge sind die Reds bereit, im Gegenzug nicht nur zahlreiche Millionen Euro zu zahlen, sondern auch Luis Díaz an die Rossoneri abzugeben. Der Marktwert von Leão wird von Milan auf Höhe seiner Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro taxiert; für Díaz liegt der Wert angeblich bei 80 Millionen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Díaz kam erst vor rund einem Jahr zu Liverpool. Für den Kolumbianer zahlte der Klub von Cheftrainer Jürgen Klopp 47 Millionen Euro an den FC Porto.

Leão läuft seit 2019 für den AC Milan auf. Der Portugiese kam für knapp 30 Millionen Euro aus Lille in die norditalienische Stadt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Díaz fällt aktuell mit einer Knieverletzung lange aus. Zuvor kam er in dieser Saison in acht Premier-League-Spielen auf drei Tore und zwei Assists.

Leão ist in dieser Saison mit acht Toren und sieben Vorlagen in 23 Serie-A-Spielen gut in Fahrt.