Liverpool-Star Virgil van Dijk: GOAT? Ronaldinho ist eines meiner Idole

Virgil van Dijk könnte in diesem Jahr Weltfußballer werden. Einer, der das zweimal geschafft hat, ist sein persönliches Idol - Ronaldinho.

Abwehrstar Virgil van Dijk vom hat auf die Frage nach dem 'GOAT', dem besten Spieler aller Zeiten, den brasilianischen Ex-Profi Ronaldinho genannt.

Der Innenverteidiger des amtierenden Champions-League-Siegers reagierte vor dem Premier-League-Match gegen den am Samstag im Gespräch mit dem Radiosender talkSPORT entschlossen auf die Frage, wer denn der beste Spieler aller Zeiten sei: "Ronaldinho. Er ist eines meiner großen Idole."

Ronaldinho wurde zweimal Weltfußballer

Der mittlerweile 39-jährige Mittelfeldspieler beendete seine Karriere im Januar 2018 und war während seiner Laufbahn unter anderem beim aktiv.

Van Dijk steht in diesem Jahr auf der Kandidatenliste für den Gewinn des Ballon d'Or und des FIFA The Best Awards. Ronaldinho gewann diesen zweimal.