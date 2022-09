Liverpool und Real Madrid kämpfen offenbar um Mittelfeld-Talent João Gomes von Flamengo

Der FC Liverpool und Real Madrid liefern sich bei Flamengos Top-Talent João Gomes offenbar ein Transferduell.

Real Madrid ist laut der spanischen AS in das Rennen um João Gomes von Flamengo eingestiegen. Demnach sind die Madrilenen daran interessiert, den 21-jährigen Mittelfeldspieler im Wintertransferfenster zu verpflichten.

Dem Bericht zufolge soll Gomes als Ersatz für Toni Kroos geholt werden, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft. Die Mundo Deportivo berichtet, dass Flamengo 60 Millionen Euro für den Youngster fordert - so hoch soll auch die Ausstiegsklausel sein. Dem Vernehmen nach ist Real aber nicht bereit, so viel für den Brasilianer auf den Tisch zu legen.

Real Madrid: Auch Liverpool soll an Gomes dran sein

Medienberichten zufolge könnte es nun zu einem Transferduell zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool kommen, denn auch den Reds wurde das Interesse an Gomes nachgesagt. Er ist einer von vielen potenziellen neuen Mittelfeldspielern, die in den letzten Monaten mit einem Wechsel an die Anfield Road in Verbindung gebracht wurden.

Neben den beiden Klubs hat auch Manchester United angeblich ein Auge auf Flamengos Top-Talent geworfen, Gomes ist also ein heißbegehrter Spieler. Er steht bei Flamengo noch bis 2025 unter Vertrag, sein Marktwert hingegen liegt mit zehn Millionen Euro deutlich unter der geforderten Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro.