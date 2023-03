Nach Spiel gegen Liverpool: Real Madrid spielt im Bernabéu "You'll never walk alone"

Das Verhältnis zwischen Real und Liverpool ist von Respekt geprägt. Das zeigte sich auch am Mittwochabend in Madrid.

WAS IST PASSIERT? Nach dem Aus des FC Liverpool in der Champions League bei Real Madrid spielte die Stadionregie "You'll never walk alone", die inoffizielle Hymne der Reds. Es war eine Geste der Königlichen mit einem bestimmten Hintergrund.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Lied wurde gespielt, um Dankbarkeit auszudrücken. Beim Hinspiel zollten nämlich die Anhänger von Liverpool Madrids verstorbenem Ehrenpräsident Amancio Amaro Tribut.

Um sich dafür zu revanchieren, erklang "You'll never walk alone". Zahlreiche Zuschauer im Stadion erhoben sich und klatschten.

WAS WURDE GESAGT? Eine "stilvolle" Geste sei das gewesen, meinte der britische TV-Moderator Jake Humphrey. Ex-Profi und TV-Experte Michael Owen sagte: "Viel Respekt zwischen den beiden Teams. Es ist eine nette Geschichte."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

(C)Getty Images