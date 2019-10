Liverpool darf zu Nike wechseln, Fans träumen von PSG-Star Kylian Mbappe

Der FC Liverpool hat seinen Rechtsstreit bezüglich der Ausrüsterwahl gewonnen und darf zu Nike wechseln. Die Fans träumen von Kylian Mbappe.

Der Weg zu einem lukrativen Deal mit dem Ausrüster Nike ist frei: Champions-League-Sieger hat einen Rechtsstreit mit dem bisherigen Ausrüster New Balance gewonnen und wird ab der Saison 2020/21 zum US-Sportartikelriesen Nike wechseln. Dem Klub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp liegt ein entsprechendes Angebot über fünf Jahre vor.

Dieses garantiert dem englischen Erstligisten 30 Millionen Pfund (etwa 34 Millionen Euro) im Jahr - und damit 10 Millionen (etwa 11 Millionen Euro) weniger als New Balance aktuell zahlt. Aber: Liverpool kassiert auch eine Provision für jeden verkauften Fanartikel. Zudem winken Bonuszahlungen beim Titelgewinn in der Königsklasse oder der Premier League. Nach Angaben des Online-Sportmagazins The Athletic könnte der Deal Liverpool somit bis zu 70 Millionen Pfund (etwa 80 Millionen Euro) pro Jahr einbringen.

Mbappe wegen Nike-Deal zum FC Liverpool?

New Balance wollte Liverpools Weggang verhindern und argumentierte mit einer Klausel im Vertrag. Diese besagt, dass New Balance für weitere fünf Jahre Ausrüster bleibt, wenn das US-Unternehmen bei Angeboten von Mitbewerbern mitgehen kann. Das Gericht befand allerdings, dass Nike eine deutlich größere Reichweite als New Balance habe und daher als Ausrüster für Liverpool lukrativer sei.

Die Nachricht löste bei den Liverpool-Fans regelrecht Jubelstürme aus. Innerhalb weniger Stunden trendete der Hashtag "#Mbappe2020". Die etwas zu euphorischen Anhänger der Reds erhoffen sich von einem möglichen Nike-Deal, dass dieser einen Transfer von Kylian Mbappe ermöglichen könnte. Mbappe ist Nike-Athlet, ein Wechsel zu Liverpool ist derzeit jedoch nur ein Traum.