Inter Mailand legt wohl Schmerzgrenze bei Nicolò Barella fest - FC Liverpool interessiert?

Nicolò Barella weckt bei vielen Klubs in Europa Begehrlichkeiten. Inter hat dem Italiener daher jetzt ein Preisschild verpasst.

WAS IST PASSIERT? Inter Mailand will bei einem möglichen Verkauf von Nicolò Barella wohl mindestens 70 bis 75 Millionen Euro für den 26-Jährigen Mittelfeldspieler einnehmen. Das berichtet die Webseite Calciomercato.com. Zwar wolle man auf Seiten der Nerazzurri den Mann mit der Nummer 23 nicht aktiv verkaufen - beim passenden Angebot sei man aufgrund der angespannten finanziellen Situation des Vereins aber auf Einnahmen durch Spielerverkäufe angewiesen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt wurde Barella immer wieder mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Jürgen Klopp, Coach der Reds, drückte in der Vergangenheit auch immer wieder seine Bewunderung für den 26-Jährigen aus. "Es wäre schön, ihn im Kader zu haben", sagte der Deutsche bei einer Pressekonferenz im vergangenen Sommer über den Mittelfeldspieler.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Barella wechselte im Sommer 2020 für eine Ablösesumme in Höhe von 32,5 Millionen Euro von Cagliari Calcio zu Inter. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Für die Nerazzurri lief Barella bisher in 165 Spielen auf, dabei erzielte er 17 Tore und legte 41 weitere Treffer auf.

WIE GEHT ES WEITER? Noch finden keine Gespräche zwischen Liverpool und Inter Mailand statt, Barella kann sich also voll auf seine Aufgabe in Italien konzentrieren. Gut möglich, dass die Wechselgerüchte mehr Fahrt aufnehmen, je näher das Transferfenster im Sommer rückt.