Liverpool und Newcastle United buhlen wohl um Federico Chiesa von Juventus Turin

Newcastle United schnappt sich wohl Sandro Tonali von der AC Milan und duelliert sich nun mit Liverpool wohl um einen weiteren Italiener.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool und Newcastle United duellieren sich wohl um einen Offensivstar von Juventus Turin. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, steht Federico Chiesa auf dem Zettel der beiden Klubs aus der Premier League.

WAS IST DER HINTERGRUND? Chiesas Vertrag in Turin läuft wohl noch bis 2025, der 25-Jährige erwartet in seinem neuen Arbeitspapier wohl ein Jahressalär von sieben Millionen Euro - zu viel für die Alte Dame. Ein Verkauf könnte bevorstehen.

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht zufolge soll Liverpool-Coach Jürgen Klopp großer Fan des Flügelspielers sein. Newcastle hingegen will nach dem nahezu feststehenden Transfer von Sandro Tonali für 70 Millionen Euro auch die Offensivreihe verstärken. Juventus ruft wohl 60 Millionen Euro auf.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der italienische Nationalspieler gehört bei Juventus zum Stammpersonal und kam in dieser Saison auf 33 Spiele, vier Tore und sechs Vorlagen.