Nathaniel Clyne von Champions-League-Sieger hat sich auf der US-Reise der Reds eine Knieverletzung zugezogen und fällt, wie die Diagnose der Ärzte nun ergab, monatelang aus.

Der Rechtsverteidiger des englischen Vizemeisters verletzte sich im Test gegen Borussia Dortmund (2:3) und bekam nun in der Heimat das Ergebnis der Untersuchungen: sechs Monate Zwangspause wegen eines Kreuzbandrisses.

"Er hat in den letzten Wochen so gut trainiert und gespielt, er war in herausragender Verfassung. Natürlich ist so eine Verletzung nicht gerade eine gute Nachricht für einen Spieler, aber unterm Strich heißt es seitens der Ärzte, dass es eine einfache Kreuzbandverletzung ist. Das bedeutet, dass die Genesung ohne größere Komplikationen ablaufen sollte", sagte Jürgen Klopp zu der Verletzung seines Schützlings.

"What can I say other than how gutted we all are for Clyney. He was training and playing so well - he was in outstanding shape.



"We’ll all support Clyney in whatever way we can and we look forward to seeing him back on the pitch as soon as responsibly possible."



