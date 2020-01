Liverpool vs. Manchester United: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft die Premier League live

Der souveräne Tabellenführer FC Liverpool empfängt in der Premier League den Rekordmeister Manchester United. Goal erklärt, wo das Duell im TV läuft.

Den Knaller gibt es zum Abschluss: Der 23. Spieltag in Englands Premier League steht ganz im Zeichen des Top-Spiels zwischen dem und . Der souveräne Tabellenführer empfängt den Rekordmeister, der in dieser Saison erneut seiner Form hinterher läuft. Anstoß ist am Sonntag um 17.30 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool.

Die Reds von Trainer Jürgen Klopp sind mittlerweile seit mehr als einem Jahr in der Liga ungeschlagen. Dank der nahezu perfekten Bilanz von 20 Siegen aus 21 Premier-League-Partien führen sie die Tabelle mit dem riesigen Vorsprung von 14 Punkten an - und haben sogar noch ein Duell in der Hinterhand.

Anders und damit nicht ganz so rosig sieht die Lage bei Manchester United aus. Als Tabellenfünfter hat der Rekordmeister schon einen kleinen Rückstand auf die Champions-League-Plätze. Nur neun Siege gelangen in den 22 Premier-League-Partien dieser Saison, sodass Trainer Ole-Gunnar Solskjaer weiter unter Druck steht. Und ausgerechnet jetzt steht die schwerstmögliche aller Aufgaben für die Red Devils an.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Infos dazu, wo Ihr am Sonntagabend FC Liverpool gegen Manchester United live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Darüber hinaus berichten wir Euch eine Stunde vor dem Beginn, wer in den Start-Aufstellungen der beiden Mannschaften steht..

Liverpool vs. Manchester United: Die Daten zum Premier-League-Kracher

Duell FC Liverpool vs. Manchester United Datum So., 19. Januar 2020 | 17.30 Uhr Ort Anfield Stadium, Liverpool Zuschauer 54.074 Plätze

Liverpool vs. Manchester United heute live sehen - geht das?

Wo läuft im deutschen Fernsehen die Premier League live? Das änderte sich in der Vergangenheit oft von Jahr zu Jahr - und aktuell heißt die Antwort auf die Frage Sky. Der Pay-TV-Sender ist momentan im Besitz der exklusiven Rechte für die oberste englische Spielklasse.

Zu jeder Anstoßzeit der Premier League bringt Euch Sky je ein Duell. Liverpool gegen Manchester United ist das Top-Spiel des Wochenendes und deshalb die einzige Partie, die am Sonntag um 17.30 Uhr angestoßen wird. Deshalb läuft das Spiel live und in voller Länge bei Sky.

Die Übertragung beginnt um 17 Uhr, und damit eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, auf den Sendern Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Liverpool vs. Manchester United live auf Sky:

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Start der Übertragung: 17 Uhr

17 Uhr Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld

Zu welchen Konditionen Ihr Sky aktuell buchen könnt, könnt Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky lesen.

Liverpool vs. Man United: Die Premier League heute im LIVE-STREAM sehen

Sky hat sich die Rechte am Top-Spiel zwischen den Reds und den Reds Devils gesichert - und deshalb darf der Pay-TV-Sender Liverpool vs. Manchester United nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM zeigen. Auf den eigenen Streaming-Plattformen Sky Go und Sky Ticket ist die Partie deshalb auch live zu sehen.

Alle Abonnenten haben gleichzeitig Zugriff auf das Sky Go - Angebot. Die Login-Daten Login bekommt jeder Sky-Kunde bei seinem Vertragsabschluss. Die LIVE-STREAMS auf Sky Go können auf allen Mobilgeräten aufgerufen werden und sind dabei in Bild und Ton mit der TV-Übertragung identisch. Somit könnt Ihr auch hier bereits um 17 Uhr starten und ab 17.30 Uhr Liverpool gegen Manchester United live schauen.

Sky Ticket ist eine weitere Möglichkeit, das Top-Duell LIVE zu schauen. Der Streaming-Dienst von Sky ist die günstigere Alternative im Vergleich zum TV-Abo, denn sobald Ihr Euch hier registriert habt, habt Ihr Zugriff auf das Streaming-Angebot, ohne jedoch die TV-Sender abonnieren zu müssen.

Der erste Monat bei Sky Ticket kostet 9,99 Euro, danach werden 29,99 Euro pro Monat fällig. Hier gibt es die weiteren Informationen zur Sky-Ticket-Registrierung.

Liverpool vs. Manchester United: Die Aufstellungen der beiden Teams

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff geben Jürgen Klopp und Ole-Gunnar Solskjaer ihre Aufstellungen bekannt. Dann findet Ihr sie hier.

Liverpool vs. Manchester United: Das Top-Spiel der Premier League im Goal-LIVE-TICKER

Auch ohne Sky-Abo oder Sky-Ticket gibt es Liverpool vs. Manchester United hautnah und live. Wie das geht? Mit dem LIVE-TICKER von Goal, der Euch alle wichtigen Szenen aus London ausführlich und blitzschnell schildert.

Ihr verpasst keine Karten, Tore und keine diskussionswürdigen Aktionen! Klickt hier, um den TICKER aufzurufen!

Liverpool gegen Manchester United live im TV und LIVE-STREAM: Die Möglichkeiten im Überblick