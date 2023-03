Manchester United: Gary Neville stocksauer wegen einer Geste von Bruno Fernandes beim 0:7 gegen Liverpool

Der Frustpegel des Portugiesen war in der zweiten Hälfte gegen die Reds offensichtlich hoch. Uniteds Ex-Kapitän Gary Neville sprach Klartext.

WAS IST PASSIERT? Bruno Fernandes hat sich bei Manchester Uniteds 0:7-Packung gegen den Erzrivalen FC Liverpool den Zorn von Ex-Red-Devils-Kapitän Gary Neville zugezogen. Grund dafür war eine Geste des Portugiesen in der Schlussphase, als dieser offenkundig sauer war, von Trainer Erik ten Hag nicht ausgewechselt zu werden.

WAS WURDE GESAGT? Neville begleitete das Spiel als Co-Kommentator bei Sky Sports und sagte über eine Szene, die offenkundig nicht von den Kameras eingefangen wurde: "Bruno Fernandes stand im Mittelkreis und wedelte mit seinen Armen, um zu sagen: 'Warum bin nicht ich es, der ausgewechselt wird?' Um ehrlich zu sein: Einige seiner Aktionen in der zweiten Halbzeit waren eine Schande."

WAS IST DER HINTERGRUND? Besagte Szene ereignete sich in der 84. Minute direkt nach dem Tor von Mohamed Salah. Ten Hag entschied sich, Anthony Elanga in die Partie zu bringen, für den jungen Angreifer musste Marcus Rashford runter.

Mit dem 0:7 an der Anfield Road kassierte United nicht nur eine der heftigsten Klatschen der Vereinsgeschichte, sondern verabschiedete sich wohl auch aus dem Titelrennen in der Premier League. Zudem war es nach dem Titelgewinn im Ligapokal vor einer Woche eine harte Landung auf dem Boden der Realität für Fernandes und seine Mannschaftskameraden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fernandes, der 2020 für 60 Millionen Euro von Sporting zu United gewechselt war, spielt eine gute Saison. Der 28-Jährige bringt es in 40 Pflichtspielen auf sieben Tore und elf Assists für den englischen Rekordmeister.