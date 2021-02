FC Liverpool gegen Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird das Topspiel der Premier League übertragen

Der FC Liverpool trifft auf Manchester City. Das Topspiel der Premier League wird um 17.30 Uhr angepfiffen.

Spitzenspiel in der Premier League: Der amtierende englische Meister FC Liverpool empfängt den aktuellen Tabellenführer Manchester City. Jürgen Klopp und seine Reds haben 40 Punkte und damit sieben Zähler Rückstand auf City. Manchester hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Liverpool gegen Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Alle Fans der englischen Premier League dürfen sich freuen, denn jedes Spiel wird live und in voller Länge in deutscher Sprache übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Premier League gesichert, die es dementsprechend leider nicht im Free-TV zu sehen gibt.

"To the fans, I want them to support me and believe in me. I will give my everything and I will work. I want to play as soon as possible in front of these amazing fans." 💪



💬 @ozankabak4 pic.twitter.com/B7zAOrMvJp