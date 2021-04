Liverpool - Jürgen Klopp adelt Nathaniel Phillips: "Wird die besten Kopfball-Statistiken in der Geschichte der Liga haben"

Der Coach der Reds zeigt sich schwer beeindruckt vom Verteidiger, der momentan für Virgil van Dijk und Joe Gomez in die Bresche springen muss.

Jürgen Klopp, Trainer des englischen Meisters FC Liverpool, hat sich lobend zu Innenverteidiger Nathaniel Phillips geäußert. Der Deutsche traut dem 24-Jährigen gar einen Premier-League-Rekord zu.

"Nat Phillips hat einfach eine außergewöhnliche Karriere bis jetzt, mit all den Dingen, die er in der Vergangenheit getan hat und wo er damals war. Jetzt spielt er für Liverpool in der Champions League und in der Premier League, gewinnt Spiele und Zweikämpfe", führte Klopp aus.

Klopp: "Phlillips wird vermutlich die besten Kopfball-Statistiken der Premier-League-Geschichte haben"

Das bislang Erreichte ist für den Coach aber noch lange nicht das Limit für den Engländer, im Gegenteil: "Er wird vermutlich einmal die besten Kopfball-Statistiken in der Geschichte der Premier League haben. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Es ist unglaublich, was der Junge da leistet, und noch dazu spielt er guten Fußball."

Klopp äußerte sich zudem zu Phillips' Defensivpartner Ozan Kabak, der momentan vom FC Schalke ausgeliehen ist: "Ozan ist ein 21-jähriger Junge, er kam aus Deutschland als vielversprechendes Talent. Er hatte kein Glück mit seinen letzten beiden Teams. Eins ist abgestiegen, das andere steigt wahrscheinlich ab."

Klopp: "Kabak hat es bei Liverpool bewiesen"

Keiner im Weltfußball habe ernsthaft an Kabaks Fähigkeiten gezweifelt, so Klopp. Dennoch sei Kabak dafür belohnt worden, "den großen Schritt" gewagt zu haben: "Wir waren von ihm überzeugt, aber am Ende weißt du ja nie. Er hat es aber wirklich bewiesen."

Phillips und Kabak springen seit Wochen für die langzeitverletzten Stamm-Innenverteidiger Virgil van Dijk und Joe Gomez in die Bresche. Auch Joel Matip fällt langfristig aus.