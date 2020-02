Jürgen Klopp: Trainer in der Serie A? "Mein Italienisch ist nicht wirklich gut"

Jürgen Klopp als Trainer in der italienischen Serie A? Nach seinen eigenen Aussagen ist die Chance dafür relativ gering.

Trainer Jürgen Klopp, aktuell beim in der englischen Premier League an der Seitenlinie, hat ein zukünftiges Engagement in Italiens nach aktuellem Stand ausgeschlossen.

"Ich liebe euer Land, das Wetter und das fantastische Essen", sagte der 52-Jährige im Gespräch mit Rai Sport und schob nach: "Aber um meinen Job machen zu können, muss ich die Sprache beherrschen. Und mein Italienisch ist nicht wirklich gut."

Klopp: Serie-A-Trainer? "Ein Jahr Italienisch lernen"

Zu hundert Prozent wollte sich der ehemalige Dortmunder aber dann doch nicht festlegen. "Wenn ich mir ein Jahr Zeit nehmen würde, Italienisch zu lernen, könnte ich darüber nachdenken", erklärte er. "Meinen Urlaub werde ich sicherlich dort verbringen, aber zum Arbeiten?"

Nach dem Ende seiner Karriere möchte Klopp viel reisen, gab er weiter an. "Und ich war noch nicht oft genug in . Ich werde kommen und ein gutes Glas Wein trinken", sagte er abschließend. In Liverpool läuft sein Vertrag noch bis 2024.