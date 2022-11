FC Liverpool: Gerücht um ein Interesse an Patrick Drewes vom SV Sandhausen

Englands Vizemeister ist auf der Suche nach einem neuen Ersatzkeeper. Dabei zeichnet sich eine überraschende Lösung ab.

Der FC Liverpool ist auf seiner Suche nach einer neuen Nummer zwei offenbar beim SV Sandhausen fündig geworden. Wie die Sport Bild schreibt, gehören die Reds zu mehreren interessierten Vereinen an Torwart Patrick Drewes. Die Engländer hätten bereits Kontakt zum Umfeld des 29 Jahre alten Schlussmanns aufgenommen.

Drewes' Vertrag beim SVS läuft im kommenden Sommer aus, beinhaltet allerdings wohl die Option auf eine Verlängerung für eine weitere Spielzeit. Zudem hätten die Sandhäuser dem Keeper bereits ein neues Vertragsangebot unterbreitet. Drewes allerdings zögere noch und habe nicht entschieden, wo er seine Zukunft sieht.

FC Liverpool: Folgt Drewes auf Kelleher und Adrian?

Im Sommer 2021 war Drewes ablösefrei vom VfL Bochum nach Sandhausen gewechselt. Seitdem gehört er zu den besten Torhütern der 2. Bundesliga. In dieser Saison absolvierte Drewes, der aktuell an einem Muskelfaserriss laboriert, 14 Pflichtspiele, in denen er 19 Treffer schlucken musste. In vier Partien blieb er ohne Gegentor.

Vor seiner Zeit in Sandhausen stand er unter anderem bei den Würzburger Kickers und Preußen Münster unter Vertrag. Er stammt aus der Jugend des VfL Wolfsburg.

imago images

Beim FC Liverpool deuten sich auf der Torhüterposition nach dieser Saison Veränderungen an. Caoimhín Kelleher (23) ist die Rolle als Vertreter von Stammkeeper Alisson nicht mehr genug, der Ire strebt einen Wechsel an, um mehr Spielpraxis zu bekommen. So bliebe hinter Alisson nur noch der 35 Jahre alte Adrian, aber auch dessen Vertrag läuft aus.