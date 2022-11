PSV Eindhoven: Sportdirektor Marcel Brands bringt FC Liverpool als Ziel für Cody Gakpo ins Gespräch

Cody Gakpo wird von mehreren Topklubs umworben. PSV-Sportdirektor Marcel Brands bringt einen bestimmten Verein ins Gespräch.

WAS IST PASSIERT? Marcel Brands, Sportdirektor des niederländischen Spitzenvereins PSV Eindhoven, hat den FC Liverpool als ideales Ziel für den umworbenen PSV-Stürmer Cody Gakpo genannt.

WAS WURDE GESAGT? "Liverpool ist ein Verein, der immer sehr fokussiert ist. Manchmal holen sie schon im November Spieler für die nächste Saison. Wären sie ein guter Partner, um Gakpo im Sommer zu holen? Ja, das ist richtig", sagte Brands laut ESPN.

WIE GEHT ES WEITER? Gakpo wurde in den vergangenen Monaten mit einer Reihe von Vereinen in Verbindung gebracht, nachdem er beeindruckende Leistungen für die PSV erbracht hat. Unter anderem sollen auch Manchester United und der FC Barcelona an dem 23 Jahre alten Angreifer interessiert sein. Ob sich Liverpool intensiv um Gakpo bemühen wird, ist noch unklar. Grundsätzliches Interesse soll allerdings bestehen.

Beim Team von Trainer Jürgen Klopp wäre der Niederländer nach dem Wechsel von Sadio Mané zum FC Bayern und dem auslaufenden Vertrag von Roberto Firmino die ideale langfristige Lösung im Angriff.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: PSV-Eigengewächs Gakpo erzielt in dieser Saison Tore wie am Fließband. Wettbewerbsübergreifend sind es deren 13 in 23 Spielen. Dazu kommen noch 17 Vorlagen. Sein Vertrag in Eindhoven läuft bis 2026.