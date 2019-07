FC Liverpool: Divock Oriri unterschreibt langfristigen Vertrag

Ein Champions-League-Held bindet sich an den FC Liverpool. Divock Origi unterschreibt langfristig bei den Reds.

Mittelstürmer Divock Origi verlängert seinen Vertrag bei Champions-League-Sieger . Wie die Reds am Mittwoch bekannt gaben, bindet sich der belgische Nationalspieler langfristig an den Klub. Über die Dauer des neuen Arbeitspapiers wurden keine Angaben gemacht.

Nach Informationen von Goal und SPOX beinhaltet der neue Vertrag keine Ausstiegsklausel, da man langfristig mit dem 24-jährigen Angreifer plant.

Auch hatte Interesse an Divock Origi

Da Origis ursprünglicher Vertrag nur noch bis 2020 lief, erkundigten sich in den vergangenen Monaten einige Klubs nach dem Mittelstürmer. Wie Goal und SPOX erfahren haben, zählten dazu auch Bayer Leverkusen, der , und die .

Divock Origi has committed his future to the Reds. — Liverpool FC (@LFC) 10. Juli 2019

Der Belgier hatte bei den Reds in der vergangenen Saison lange einen schweren Stand, wurde in der Rückrunde aber wiederholt zum X-Faktor für das Team von Jürgen Klopp. Origi hatte Anfang Juni im Königsklassen-Finale gegen (2:0) das Tor zum Endstand erzielt. Im Halbfinal-Rückspiel gegen den (4:0) hatte Origi mit zwei Treffern enormen Anteil am "Wunder von Anfield".

"Ich bin sehr glücklich, diesen Vertrag unterschrieben zu haben. Das gibt mir einen zusätzlichen Schub für die neue Saison", wird Origi auf der Website des Klubs zitiert: "Ich habe mich hier immer wohlgefühlt. Ich habe während meiner Karriere viele Schritte gemacht, hier bin ich zum Mann geworden."

Origi war im Sommer 2015 vom französischen Erstligisten nach Liverpool gewechselt. In der Saison 2017/18 hatte der belgische Nationalspieler auf Leihbasis beim gespielt und war in 36 Pflichtspielen für die Wölfe auf sieben Tore und drei Vorlagen gekommen.