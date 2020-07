Fix! Dejan Lovren wechselt von Liverpool zu Zenit St. Petersburg

Für Dejan Lovren ist das Kapitel FC Liverpool nach sechs Jahren zu Ende. Er wechselt nach Russland zu Zenit Sankt Petersburg.

Der Wechsel von Abwehrspieler Dejan Lovren vom englischen Meister zu Zenit St. Petersburg ist perfekt. Dies gaben beide Klubs am Montagnachmittag offiziell bekannt.

Der 31-jährige kroatische Nationalspieler unterschreibt beim Klub von Trainer Sergey Semak einen Dreijahresvertrag bis 2023. Die Ablöse liegt nach Informationen von Goal und SPOX bei zwölf Millionen Euro.

Dejan Lovren in Liverpool nur noch vierte Wahl

Schon im Juni hatte Lovren in einem Interview mit Sky Sports durchblicken lassen, sich mit einer neuen Herausforderung ab dem Sommer zu befassen. In Liverpool war er in der Rangfolge nur vierter Innenverteidiger hinter Virgil van Dijk, Joel Matip und Joe Gomez.

In der abgelaufenen Saison kam der Abwehrspieler nur auf 15 Einsätze in allen Wettbewerben. Seinen Vertrag hatte der Verein zuletzt um ein Jahr bis 2021 verlängert, um noch eine Ablösesumme für ihn generieren zu können.