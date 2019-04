Liverpool-Coach Jürgen Klopp verrät: Diesen Mannschaften schaue ich am liebsten zu

Jürgen Klopp schaut auch gerne anderen Mannschaften zu, wenn er nicht gerade mit seinen Reds auf dem Platz steht. Der Ex-BVB-Coach verrät Details.

Liverpools Cheftrainer Jürgen Klopp hat verraten, dass er an einem freien Abend gerne seinen Ex-Klubs und vor allem drei europäischen Top-Vereinen beim Fußballspielen zusieht.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Wenn ich Zeit habe gucke ich gern Dortmund, da hänge ich einfach immer noch dran. Aber ansonsten gibt es drei Mannschaften: ManCity, Barcelona und Tottenham. Die finde ich immer sehenswert", sagte der Cheftrainer der Reds im Interview mit DAZN auf die Frage, welche Mannschaften ihn im Moment denn am meisten an den TV-Sessel fesseln.

Jürgen Klopp: Bin weiter Fan von

Gleichzeitig hat Klopp neben dem BVB auch noch andere deutsche Klubs, deren Spiele er gerne verfolgt: "Bremen gucke ich auch gern zu, aber auch Mainz - da hänge ich auch noch dran, finde ich aber auch beeindruckend was die unter Sandro Schwarz spielen."

Klopp spielt in der Saison 2018/19 in der Premier League mit den Reds um den Titel. Zudem steht er mit Salah und Co. im Champions-League-Halbfinale, wo der der Gegner ist.