Liverpool-Coach Jürgen Klopp: "Französische Spieler sind zu teuer für uns"

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat verraten, dass er gerne französische Spieler in seinen Reihen hätte, diese jedoch zu teuer seien. Auf die Frage, warum die Reds keinen Franzosen im Kader haben, entgegnete Klopp im Gespräch mit Canal+ : "Wir hätten gerne einen französischen Spieler, aber sie sind zu teuer für uns."

Französische Top-Stars wie Kylian Mbappe oder Antoine Griezmann sind bekanntlich einen anderen Weg gegangen. "Kylian ist bei PSG. Antoine Griezmann entschied sich für einen Wechsel zu Barcelona", so der ehemalige BVB-Trainer.

