FC Liverpool vs. FC Chelsea live: TV, LIVE-STREAM und Co. - Die Übertragung der Premier League heute

Duell der Titelanwärter in der Premier League: Der FC Liverpool empfängt den FC Chelsea. Goal erklärt, wie die Begegnung heute LIVE übertragen wird.

Spitzenspiel in der Premier League! Der FC Liverpool und der FC Chelsea treffen heute an der Anfield Road aufeinander. Anstoß ist um 18.30 Uhr deutscher Zeit.

Zwei Spiele, zwei Siege, 5:0 Torverhältnis, zwei deutsche Trainer, die schon bei Mainz und Dortmund gecoacht haben ... die aktuellen Parallelen der beiden Vereine sind bemerkenswert.

In einem Gebiet ist der FC Chelsea aber dem Konkurrenten voraus: Die Blues haben den europäischen Supercup für sich entschieden, im Elfmeterschießen gegen den FC Villarreal wurde Kepa zum Helden des Abends.

Dass es heute nicht zum Elfmeterschießen kommt, ist klar - trotzdem wird es ein spannendes Topspiel. Goal erklärt alles rund um die Aufstellungen und die Übertragung im TV und LIVE-STREAM von Liverpool vs. Chelsea.

FC Liverpool vs. FC Chelsea live: Die Premier League im Überblick

Begegnung FC Liverpool vs. FC Chelsea Datum Samstag, 28. August 2021 Uhrzeit 17.30 Uhr | Ortszeit 18.30 Uhr | deutsche Zeit Ort Anfield Road | Liverpool | England

FC Liverpool vs. FC Chelsea: Die Premier League heute LIVE im TV

Es ist ein Spitzenspiel, welches seinesgleichen sucht: Mit dem FC Liverpool und Chelsea stehen heute zwei der letzten drei Sieger der Champions League auf dem Platz - nur der FC Bayern München konnte sich dazwischen schmuggeln.

Dass Anhänger:innen auf der ganzen Welt, also auch in Deutschland, das Spiel heute verfolgen wollen, dürfte niemanden überraschen. Aber wird das Spiel heute auf dem deutschen Markt überhaupt übertragen?

FC Liverpool vs. FC Chelsea wird übertragen - aber nur im Pay-TV: Die Premier League live im Fernsehen

Es gibt gute und schlechte Nachrichten, wir fangen ausnahmsweise mal mit den guten an: Ja, es gibt einen Fernsehsender in Deutschland, welcher die gesamte Premier League in diesem Jahr überträgt - also auch die heutige Begegnung zwischen den Reds und den Blues.

Damit kommen wir auch direkt zur schlechten Nachricht: Die Begegnung ist nicht kostenlos zu sehen! Sie läuft zwar im TV, allerdings nur im Pay-TV: Man muss für den Fernsehsender bezahlen.

Liverpool vs. Chelsea heute live: So läuft die Übertragung auf Sky ab

Um welchen Sender handelt es sich dabei überhaupt? Wir machen es kurz: Sky zeigt in dieser Saison die Begegnungen der Premier League. Heute ist auf Sky Sport 1 (HD) Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz, auch bekannt als "Schmiso":

Beginn der Übertragung : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender : Sky Sport 1 (HD)

: Sky Sport 1 (HD) Kommentar : Florian Schmidt-Sommerfeld

So teuer / günstig ist Sky: Die Premier League im Pay-TV

Wie teuer ist denn so ein Abonnement bei Sky? Das kommt drauf an: Der Fernsehsender bietet unterschiedliche Pakete an, die jeweils unterschiedliches Programm zeigen. Ihr wollt die Premier League sehen? Dann benötigt ihr das Sport-Paket.

Achtung: Das ist nicht zu verwechseln mit dem Bundesliga-Paket! Dieses zeigt nur die Bundesliga. Wenn ihr kein Jahrespaket, sondern das flexiblere Sky Ticket abschließen wollt, solltet ihr diesen Artikel aufmerksam weiterlesen, in wenigen Abschnitten erklären wir das Ticket.

FC Liverpool vs. FC Chelsea: Die Premier League im LIVE-STREAM auf Sky

Sky überträgt heute also die Premier League - für alle Anhänger:innen mit TV-Gerät und gebuchtem Sky-Paket sind das gute Nachrichten. Allerdings dürfte das nur auf einen kleinen Bruchteil der Bevölkerung zutreffen, wir schauen uns die Übertragung im Internet an.

Sky Go überträgt Premier League: So wird Liverpool - Chelsea heute live ausgestrahlt

Fangen wir bei Sky Go an: Das ist die Plattform, mit der alle Sky-Kund:innen das gesamte Sky-Programm auch digital verfolgen können. Ihr habt ein Sky-Paket gebucht, seid heute aber unterwegs und nicht vor dem heimischen Fernseher?

Dann kommt Sky Go zum Einsatz. Hier mit den passenden Daten anmelden und schon habt ihr alle Programmpunkte, die ihr im Fernsehen sehen könntet, auch auf dem Handy oder Tablet zur Verfügung!

Sky Ticket rettet den Samstagabend: So seht ihr Liverpool - Chelsea LIVE

Ähnlich, aber doch anders läuft es mit dem Sky Ticket: Auch hiermit könnt ihr die Premier League mobil verfolgen - sei es mit dem Tablet zuhause auf dem Sofa oder mit Handy in der U-Bahn auf dem Rückweg vom Training.

Der Unterschied: Das Sky Ticket ist für Kund:innen, die noch kein Abonnement bei Sky haben und flexibel bleiben möchten. Wer also günstiger und entspannter Spitzenfußball verfolgen will, der sollte hier vorbeischauen .

Liverpool - Chelsea heute: LIVE-TICKER und Highlights zur Premier League

Ihr könnt heute leider nicht die Begegnung im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann solltet ihr euch mit unserem besonderen Angebot auseinandersetzen: Dem LIVE-TICKER von Goal.

Dieser ist selbstverständlich kostenlos ! Ihr könnt diesen ganz einfach aufrufen und werdet dort mit allen relevanten Informationen zum Spiel versorgt. Hier entlang!

Kostenlose Highlights: So seht ihr FC Liverpool vs. FC Chelsea

Ihr wollt trotz des LIVE-TICKERS auch die Szenen in Farbe und Bewegtbild sehen, und euch diese nicht nur vor dem geistigen Auge einbilden?

Auch dafür gibt es eine kostenlose Möglichkeit . Sky Sport lädt die Zusammenfassungen auf YouTube hoch! Hier geht's zum YouTube-Kanal von Sky Sport , wie fast alles auf YouTube ist auch dieser Inhalt kostenlos !

Premier League heute LIVE: Die Aufstellungen vom FC Liverpool und FC Chelsea

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht - das ist auch heute nicht anders. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um zu erfahren, für wen sich Thomas Tuchel und Jürgen Klopp entschieden haben.

