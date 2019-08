FC Liverpool vs. FC Arsenal: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier seht Ihr die Premier League

Ein Kracher in der Premier League steht an! Liverpool empfängt Arsenal im Kampf um die Tabellenführung. Goal erklärt, wo Ihr das Spiel sehen könnt.

Gleich am dritten Spieltag der Premier League kommt es zum Duell Erster gegen Zweiter, wenn der heute Abend auf den trifft. Anpfiff ist am Samstag um 18.30 Uhr an der Anfield Road.

Beide Teams starteten als die beiden einzigen perfekt in die Saison - mit zwei Siegen aus zwei Spielen. Während Liverpool am vergangenen Spieltag mit 2:1 beim FC Southampton gewann, fuhr Arsenal gegen den FC Burnley einen Dreier ein (2:1).

Ob bei den Gastgebern Vizeweltmeister Dejan Lovren zum Einsatz kommen wird, ist eher fraglich. Unter der Woche machte das Gerücht um eine Leihe in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen die Runde.

Wie Ihr den Kracher zwischen Liverpool und Arsenal live verfolgen könnt, lest Ihr in diesem Artikel. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen, sobald sie bekanntgegeben wurden.

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Die Daten zum Spitzenspiel der Premier League

Duell FC Liverpool vs. FC Arsenal Datum Sa., 24. August 2019 | 18.30 Uhr Ort Anfield Stadium, Liverpool Zuschauer 54.074 Plätze

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Wo läuft die Premier League heute Abend im TV?

In der Sommerpause hat sich in Sachen TV-Übertragungsrechte einiges geändert. Auch die Premier-League-Spiele sind im deutschsprachigen Raum in dieser Saison woanders zu sehen als vergangenes Jahr. Goal verschafft Euch einen Überblick.

Zeigt das Free-TV Liverpool gegen Arsenal live?

Die Premier League im Free-TV ist seit Jahren eine Wunschvorstellung vieler Fans. Doch auch in dieser Saison wurde dieser Wunsch nicht Wirklichkeit. Kein Free-TV-Sender verfügt über die Rechte am Spiel zwischen Liverpool und Arsenal.

Im Pay-TV ist die Partie allerdings live zu sehen, wie Ihr im nächsten Abschnitt lesen könnt.

Sky zeigt Liverpool gegen Arsenal heute Abend live im Pay-TV

Sky ist die neue Heimat der Premier League in der Saison 2019/20. Auf dem Kanal Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD laufen 232 Spiele live und exklusiv, Liverpool gegen Arsenal ist eins davon.

Ab 18.15 Uhr und somit 15 Minuten vor Anpfiff beginnt die Berichterstattung zum Spiel. Marcel Meinert wird die 90 Minuten aus Anfield als Kommentator begleiten.

Um das Angebot empfangen zu können, benötigt es ein Abonnement beim Pay-TV-Sender. Alle Infos zu den Preisen und Vertragslaufzeiten könnt Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky nachlesen.

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Die Premier League heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Sky konnte sich die Übertragungsrechte an der Premier League sichern und darf sein Programm nun auch im Netz anbieten. Liverpool gegen Arsenal läuft somit auch via LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket.

Die hauseigenen Streaming-Plattformen des Senders können auf den meisten mobilen Geräten abgespielt werden. Bild und Ton gleichen dabei denen der TV-Übertragung. Und auch dort beginnt die Berichterstattung um 18.15 Uhr.

Alle TV-Kunden von Sky können sich unterwegs über Sky Go einloggen und dort auf die LIVE-STREAMS zugreifen. Sky Ticket ist hingegen die etwas günstigere Variante ohne TV-Abo. Hier könnt Ihr ausschließlich auf die LIVE-STREAMS zugreifen.

Sky Ticket kostet derzeit 9,99 Euro im ersten Monat, anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Weitere Details zu Laufzeiten und Preisen findet Ihr unter diesem Link.

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Wenn Ihr heute Abend unterwegs seid und keinen Zugang zu den Sky-Angeboten habt, dann empfehlen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal. Hier laufen in Top-Geschwindigkeit alle wichtigen Szenen detailliert geschildert ein.

Zudem werdet Ihr mit interessanten Zahlen und Statistiken versorgt. Und das Beste: Der TICKER ist für Euch natürlich absolut kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin.

Have a great week, Reds 🔴



Next up for us, @Arsenal at Anfield on Saturday 💪 pic.twitter.com/xX0xj6gUrw — Liverpool FC (@LFC) 19. August 2019

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Die Aufstellungen

Jürgen Klopp hat in der Sommerpause nur wenig am Liverpooler Kader geschraubt, Arsenal konnte sich hingegen ordentlich verstärken. Wer heute Abend das Vertrauen der Trainer bekommt, lest Ihr hier, sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden.

Schaut also später noch einmal für die neuesten Infos vorbei.