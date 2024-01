"Es ist zum Kotzen": Liverpool-Star reißt Fan die Mütze vom Kopf und wirft sie weg

Nach Liverpools Führungstor schaffte es auch ein Fan in die Jubeltraube. Seine Mütze musste er danach suchen.

WAS IST PASSIERT? Liverpools Innenverteidiger Ibrahima Konaté musste sich nach dem 2:0-Sieg im FA Cup beim FC Arsenal am Sonntag in den Sozialen Medien Kritik anhören. Grund dafür war eine Szene beim Jubel über das Führungstor der Reds.

WAS IST DER HINTERGRUND? In der 80. Minute hatte ein Eigentor von Jakub Kiwior Liverpool auf die Siegerstraße gebracht. In die Jubeltraube schaffte es danach auch ein Fan der Reds, der eine schwarze Mütze trug.

Ein Video bei Social Media zeigt, wie zunächst Stürmer Darwin Núñez jenem Anhänger mehrmals auf den Kopf klopft. Dasselbe tut dann auch Konaté, ehe er dem Fan die Mütze vom Kopf reißt und sie weg wirft.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist zum Kotzen, wie Konaté diesem Fan die Mütze vom Kopf reißt und sie wegwirft", schrieb ein User auf X (vormals Twitter). Ein anderer kommentierte: "Núñez hat den armen Kerl auch völlig fertig gemacht."

DAS VIDEO ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Luis Diaz dann noch zum 2:0-Endstand, der den Reds das Weiterkommen sicherte. Auf wen Liverpool in der 4. Runde des FA Cups treffen wird, steht noch nicht fest.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images