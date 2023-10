Liverpool als Konkurrent: Lässt sich der FC Bayern bei Max Eberl zu viel Zeit?

Der ehemalige Leipzig-Sportvorstand ist wohl auch beim FC Liverpool auf dem Zettel.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool bemüht sich offenbar um die Dienste von Ex-Leipzig-Sportvorstand Max Eberl. Das berichtet Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 50-Jährige wurde in den vergangenen Wochen auch immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu FC Bayern in Verbindung gebracht. Eberl selbst will dem Bericht zufolge unbedingt zum deutschen Rekordmeister wechseln, die Münchner zögern aber selbst noch. Konkrete Verhandlungen gebe es noch nicht.

Das wiederum bringt Liverpool auf den Plan. Reds-Geschäftsführer Billy Hogan wollte Eberl schon nach dessen Zeit bei Borussia Mönchengladbach an die Anfield Road lotsen, damals aber stand ein Wechsel nach Leipzig schon fest. Nun soll aber offenbar ein neuer Anlauf gestartet werden.

Sollte es kein Angebot vom FC Bayern geben, könnte ein Wechsel des 50-Jährigen nach Liverpool zustande kommen. Der deutsche Branchenprimus will intern erst entscheiden, ob der Posten des Sportvorstandes im Dezember oder erst im Frühjahr besetzt werden soll.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Eberl war bei RB Leipzig erst vor wenigen Wochen aufgrund von "fehlendem Commitment" entlassen worden. Seine Amtszeit bei den Sachsen betrug lediglich zehn Monate.

Bereits nach de Entlassung von Hasan Salihamidzic im vergangenen Frühjahr hatte es Spekulationen um einen Eberl-Wechsel nach München gegeben.