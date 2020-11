Liverpool-Torhüter Alisson über Rückkehr nach Brasilien: "Das ist mein Herzenswunsch"

Liverpools Alisson träumt von einer Rückkehr nach Brasilien, am liebsten zu Ex-Verein Internacional. Bis dahin könnte aber noch einige Zeit vergehen.

Torhüter Alisson hat über einen möglichen Abschied vom gesprochen und seine Pläne für die kommenden Jahre verraten. Im Gespräch mit der brasilianischen Sendung Globo Esporte erklärte der 28-Jährige: "Ich habe den Wunsch, nach zurückzukehren, aber wann es passieren wird, weiß nur Gott."

Beim englischen Meister steht Alisson bis 2024 unter Vertrag. Danach würde der Schlussmann aber gerne an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren: "Ich möchte Gottes Plänen für mein Leben folgen, aber mein Herzenswunsch für eine Rückkehr nach Brasilien ist es, zu Internacional zu gehen - den Verein, den ich liebe."

Liverpool-Torhüter Alisson will "möglichst lange auf hohem Niveau spielen"

Alisson war 2016 aus Porto Alegre zur gewechselt, ehe ihn Liverpool im Sommer 2018 in die Premier League holte (62,5 Millionen Euro Ablöse). Aktuell spiele eine Rückkehr nach Brasilien jedoch keine Rolle: "Ich habe Pläne für eine lange Karriere im Fußball. Ich will möglichst lange auf hohem Niveau spielen", so Alisson.

"Ich habe nie viele langfristige Pläne gemacht. Logischerweise hatte ich Träume, aber immer mit den Füßen auf dem Boden und sehr konzentriert auf das, was ich in der Hand habe, was ich jetzt in der Gegenwart tun kann", ergänzte der brasilianische Nationaltorhüter, der am Samstag in der WM-Qualifikation gegen Venezuela gefordert ist.