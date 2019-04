Die Bremer können in ihrem 35. Pflichtspiel in dieser Saison auf vier Leistungsträger bauen: Pavlenka, Klaasen, Maximilian Eggestein und Augustinsson standen in jeder Partie in der Startelf. Auch der nach dem Spiel in München angeschlagene Max Kruse steht in der Startelf, Florian Kohfeldt sprach vor der Begegnung von einer Last-Minute-Entscheidung. Einen Rekord stellt derweil Thomas Müller, der als erster Akteur überhaupt sein zehntes -Halbfinale bestreitet.