VfB Stuttgart vs. Union Berlin live: Die Relegation zur Bundesliga im LIVE-TICKER

Für den früheren Europameister Matthias Sammer hat die Misere bei seinem Ex-Klub mehrere Ursachen.

Vor dem Relegationsspiel der Schwaben am Donnerstag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen den Zweitliga-Dritten führte der 51-Jährige die Probleme des Ex-Meisters in seinem Eurosport Vodcast bwin Sammer Time auf eine überzogene Erwartungshaltung vor Saisonbeginn und Mängel in den Vereinsstrukturen zurück.

"In der Vorsaison hauchdünn die internationalen Plätze verpasst zu haben, hat natürlich alles ausgelöst, aber keinen Realitätssinn. Und wenn in Stuttgart etwas passiert, das sich negativ auswirken könnte, gibt es keinen Stabilitätsfaktor, der intern sowie extern das ganze Umfeld stützt", sagte Sammer und fügte hinzu: "In Stuttgart hast du das Gefühl, dass sie es durch all die Zusammenhänge in einer wahnsinnigen Regelmäßigkeit schaffen, sich - fußballerisch - selbst zu zerstören."