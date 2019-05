Bayern-Coach Niko Kovac hat Nationalspieler und Leipzig-Angreifer Timo Werner vor dem Duell in der am Samstagnachmittag gelobt. "Ein wirklich toller Spieler, er hat das in Leipzig und der Nationalmannschaft sehr gut gemacht, ist gut drauf", so Kovac auf der abschließenden Pressekonferenz.

Gleichzeitig blickte der Bayern-Trainer schon einmal ein wenig zurück auf seine erste Saison auf der Trainerbank des FC Bayern - und bemängelte die teilweise fehlende Einstellung seiner Stars: "Alles, aber auch wirklich alles im Leben ist Leidenschaft. Egal, ob Sie Ihren Job machen oder die Spieler ihren Job. Sie bekommen Vorgaben von Ihrem Chef, Sie können sie 08/15 erfüllen, oder Sie stecken richtig was rein. Das ist der springende Punkt."

Demnach habe ihm oftmals die Leidenschaft gefehlt, weswegen man sich vor allem zu Saisonbeginn so schwertat. Er selbst habe sein Bestmöglichstes getan, so Kovac: "Jeder Trainer gibt den Spielern alles an die Hand. Der Spieler muss das selbst mit Leben füllen, was man an Impulsen vom Trainer kriegt."

Die Münchner können am Samstag mit einem Sieg in Leipzig den Meistertitel und damit die Titelverteidigung perfekt machen.