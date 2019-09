Nordirland vs. Deutschland heute im LIVE-TICKER - die EM-Qualifikation live verfolgen | 0:0

Jogi Löw stellt also wohl wie vermutet auf eine Viererkette um, das bringt zwei Änderungen bei der deutschen Mannschaft im Vergleich zum 2:4 gegen die am Freitag mit sich: Halstenberg und Brandt spielen für Tah und Schulz. Der angesprochene Kai Havertz bleibt dagegen wieder nur eine Option für eine Einwechslung, obwohl mit Ausnahme von Gnabry wohl jeder Spieler dem Bundestrainer Argumente geliefert hätte, dem Leverkusener zu seinem ersten Startelfeinsatz im Dress der Nationalmannschaft zu verhelfen. Heißt im Umkehrschluss aber auch: die zuletzt enttäuschenden Reus, Werner und Co. bekommen direkt die Chance zur Wiedergutmachung.