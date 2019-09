FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live: Die Champions League im LIVETICKER

Die Botschaft, die Karl-Heinz Rummenigge schon vor Wochen verbreitet hatte, war an Deutlichkeit nicht zu überbieten. "Dieser Klub lechzt nach der ", sagte der Vorstandschef von Bayern München mit Nachdruck: "Das ist die Königsklasse, der wichtigste Titel. Davon hängt alles ab." Wohl auch die Zukunft von Niko Kovac in München.

Der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters muss nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus in der vergangenen Saison international liefern. Die Kür in der Königsklasse wird für den 47-Jährigen nach dem nationalen Double zur Pflicht.

Doch Kovac will sich vor dem Auftakt in Gruppe B am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen nicht verrückt machen lassen. "Wir hatten letztes Jahr Lospech, dass wir gegen den Sieger ausgeschieden sind. Neues Jahr, neues Spiel, neues Glück", sagte der Kroate am Dienstag und fügte kämpferisch an: "Ich bin überzeugt, dass wir weiterkommen werden als letztes Jahr."

