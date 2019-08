- In den vergangenen drei Spielzeiten blieb gegen Bayern München viermal ungeschlagen (ein Sieg, drei Remis) – öfter als jedes andere Team der Liga.

- In den vergangenen sieben Jahren gewann Bayern München sein Auftaktspiel – so häufig schaffte das kein Bundesligist zuvor! Dabei erzielte der FCB 25 Tore (3,6 im Schnitt) und kassierte nur vier Gegentore.

- Zum Ende der Vorsaison verlor der keines der letzten 14 Meisterschaftsspiele (elf Siege, drei Remis) und kassierte die letzte Niederlage beim 1:3 in Leverkusen am 2. Februar 2019.

- Seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2013 verlor Hertha BSC am 1. Spieltag keines der sechs Spiele (fünf Siege, ein Remis) und gewann sogar in den letzten vier Jahren.

- Ante Covic wird als 25. Hertha-Trainer in der Platz nehmen. Erstmals seit September 2014 wird ein Trainer sein BL-Debüt gegen den FC Bayern geben, damals holte Hamburgs Josef Zinnbauer zu Hause ein 0:0 gegen Pep Guardiola.