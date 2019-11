Deutschland - Nordirland (2:1) im LIVE-TICKER: Goretzka drückt ihn rein - DFB dreht das Spiel

43. | TOOOOR! DEUTSCHLAND - Nordirland 2:1! Und plötzlich geht das DFB-Team in Führung! Hector zieht links noch einmal das Tempo an, Kimmich sieht das sofort und hebt das Leder traumhaft in den Lauf des Kölners. Hector spielt die Kugel flach in die Mitte, am ersten Pfosten verpasst Gnabry knapp, im Zentrum grätscht Leon Goretzka in die Hereingabe und drückt das Leder über den rechten Innenpfosten zur Führung über die Linie.

Goal Germany. It's just scrambled over the line by Leon Goretzka to give the hosts the lead...1-2. 😫 #GAWA — Northern Ireland (@NorthernIreland) November 19, 2019