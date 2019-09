Deutschland vs. Niederlande im LIVE-TICKER: Die EM-Qualifikation jetzt live | 1:0

In der Quali-Gruppe C steht derzeit Nordirland an der Spitze. Nach vier Spielen sind sie ungeschlagen und haben zwölf Zähler auf dem Konto. steht mit neun Punkten aus drei Spielen knapp dahinter. Die Niederländer haben erst zwei Spiele hinter sich und einen Sieg auf dem Konto. Für Deutschland sind es richtungsweisende Spiele. Mit einem Sieg heute, könnte man mit Nordirland gleichziehen. Am Montag steht dann in Belfast das direkte Duell an.