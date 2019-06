Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg setzt im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Estland am Dienstag in Mainz größtenteils auf die Mannschaft, die am Samstag in Weißrussland gewonnen hat (2:0).

"Wir werden mit Sicherheit keine große Rotation forcieren, weil wir eine gewisse Stabilität in der Mannschaft und in den Abläufen brauchen", sagte Sorg am Montag.