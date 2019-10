Deutschland - Argentinien: DFB-Elf verspielt den Sieg, Argentinien schafft das Remis - das Testspiel im TICKER zum Nachlesen

Langsam wird es brenzlig für ! ter Stegen spielt Kimmich hoch an. Dieser wird sofort von zwei Gegenspieler bedrängt und verliert so den Ball. Martinez setzt halbrechts Alario im Strafraum ins Szene. Der Leverkusener bringt den Ball aus spitzem Winkel zwar am herauseilende ter Stegen vorbei, doch vor dem Tor steht Emre Can goldrichtig und haut die Kugel aus der Gefahrenzone.