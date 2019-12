"Prag hat bislang in allen Spielen in der sehr gute Arbeit abgeliefert. Sie haben in Mailand und Barcelona unentschieden gespielt, bei Inter hätten sie sogar gewinnen können. Sie haben Barca und uns vor große Probleme gestellt. Deshalb wissen wir, dass da eine richtig gute Mannschaft kommt. Natürlich ist der Name in der Außendarstellung nicht so groß. Von den Medien muss so etwas ja auch immer klein geschrieben werden, damit eine mögliche Niederlage im Nachhinein als Blamage abgetan werden kann. Tatsächlich ist Prag aber eine sehr gute Mannschaft, die uns das Leben definitiv nicht einfach machen wird. Wir wissen, was auf uns zukommt, und ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn die Fans das wissen. Von außen betrachtet sagt jeder: Die müsst ihr weghauen. Aber nochmal: Slavia ist wirklich gut - und das verdient auch Anerkennung."