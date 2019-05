Borussia Mönchengladbach - BVB: Der Ticker zum Nachlesen

gewinnt am Ende souverän mit 2:0 bei - und hat seine Hausaufgaben gemacht. Die Frankfurter Schützenhilfe bleib aber aus - so ist der Deutscher Meister. Dortmund fehlen letztlich zwei Punkte. In Hälfte eins war Gladbach das deutlich gefährlichere Team und hätte durch Traore in Führung gehen können (Lattenkreuz). Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam der BVB dann etwas überraschend durch Sancho zur Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch Schwarz-Gelb und erhöhte völlig verdient durch Reus auf 2:0.

