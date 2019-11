… über Veränderungen: Die Tore die wir in der Vergangenheit bekommen haben, sind nicht Bayern-Like. Daran müssen wir ansetzen, das hab wir auch im Training gemacht. Es geht auch um die Einstellung, aber man kann auch nicht alles umsetzen. Mir ist es wichtig, dass die Mannschaft aktiv ist und Initiative ergreift.

… über seine Zukunft: Für mich ist die Gegenwart entscheidend. Das, was hier und heute passiert, ist wichtig. Jeder Einzelne muss sich auf das konzentrieren, was nun kommt. Deshalb bin ich auch froh, dass Hermann Gerland sofort bereit war, einzuspringen und uns unterstützt. Alles andere was kommt, interessiert mich Null.